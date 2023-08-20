Владимир Шаповалов: "Информационные атаки и фейковые вбросы рассчитаны, прежде всего, на молодёжь" Политика

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в ходе круглого стола, посвященного роли СМИ в освещении избирательного процесса, высказал мнение об информационной атаке, направленной на Россию.

"Основными целями информационно-психологической войны, которую ведет против нас Запад, являются легитимность власти и выборов, единство власти и народа и, разумеется, избирательный процесс как основа демократической политической системы. С каждым годом атака на российскую избирательную систему усиливается, и с выборами она не закончится. В этих материалах осуществляется дискредитация процедуры выборов, лично председателя Центризбиркома, всех элементов избирательного процесса, ставится под сомнение их честность. Информационным атакам подвергаются крупные города, и, прежде всего, такие вбросы рассчитаны на молодёжь и на людей определенного психотипа, которые легко поддаются на манипуляции.

Основная информационная атака идет от западных СМИ, которые являются инструментами информационной войны. Среди них есть и хорошо известные еще с советских времен – такие, как "Голос Америки", и достаточно новые. Большое значение в "войне смыслов" имеют и СМИ, которые многие считают российскими – они совсем недавно покинули территорию России и воспринимаются многими в качестве отечественных, но при этом действуют в некоем "параллельном пространстве", являясь иностранными агентами, при этом ориентируя свою работу на российскую аудиторию. Там работают люди, которые называют себя журналистами, они хорошо говорят на русском языке, но журналистами, по сути, не являются. Они просто профессиональные "бойцы" этой психологической войны. Сегодня для всех важно соблюдать информационную гигиену и не распространять непроверенную информацию", - подытожил эксперт.