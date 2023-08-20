Новый поезд Нижний Новгород - Москва
Центр подготовки бойцов к СВО открыли в регионе
Открытие филиала ДДТ им.Чкалова в Верхних Печёрах отложено
Воскресенский район: не только Светлояр
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Политика
07 сентября 2023 11:12  [92] Владимир Шаповалов: "Информационные атаки и фейковые вбросы рассчитаны, прежде всего, на молодёжь"
07 сентября 2023 09:50  [165] Владислав Атмахов призвал жителей Нижегородской области прийти на выборы
07 сентября 2023 09:21  [338] Владимир Путин в ближайшие дни может посетить Нижегородскую область
06 сентября 2023 10:20  [263] Евгений Семенов: «СМИ - один из важнейших участников избирательного процесса»
04 сентября 2023 15:57  [401] Пилотный проект "Мобильная УИК" тестируется в Шахунском районе
04 сентября 2023 13:06  [489] Руководитель Нижегородского филиала ФоРГО Евгений Семенов оценил ход избирательной кампании - 2023
01 сентября 2023 19:04  [1296] Эксперт-мониторинг событий с 25 августа по 1 сентября 2023 года от АНО "Минин-центр"
01 сентября 2023 15:09  [573] ФоРГО провёл круглый стол "ЕДГ - 2023: обзор кампаний и прогноз результатов"
31 августа 2023 17:44  [104] Нижегородские участковые избирательные комиссии принимают заявления для голосования по месту нахождения
31 августа 2023 15:45  [858] Нижегородская Общественная палата получила право законодательной инициативы
Политика

Владимир Шаповалов: "Информационные атаки и фейковые вбросы рассчитаны, прежде всего, на молодёжь"

07 сентября 2023 11:12  [92] Политика

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в ходе круглого стола, посвященного роли СМИ в освещении избирательного процесса, высказал мнение об информационной атаке, направленной на Россию.

"Основными целями информационно-психологической войны, которую ведет против нас Запад, являются легитимность власти и выборов, единство власти и народа и, разумеется, избирательный процесс как основа демократической политической системы. С каждым годом атака на российскую избирательную систему усиливается, и с выборами она не закончится. В этих материалах осуществляется дискредитация процедуры выборов, лично председателя Центризбиркома, всех элементов избирательного процесса, ставится под сомнение их честность. Информационным атакам подвергаются крупные города, и, прежде всего, такие вбросы рассчитаны на молодёжь и на людей определенного психотипа, которые легко поддаются на манипуляции.

Основная информационная атака идет от западных СМИ, которые являются инструментами информационной войны. Среди них есть и хорошо известные еще с советских времен – такие, как "Голос Америки", и достаточно новые. Большое значение в "войне смыслов" имеют и СМИ, которые многие считают российскими – они совсем недавно покинули территорию России и воспринимаются многими в качестве отечественных, но при этом действуют в некоем "параллельном пространстве", являясь иностранными агентами, при этом ориентируя свою работу на российскую аудиторию. Там работают люди, которые называют себя журналистами, они хорошо говорят на русском языке, но журналистами, по сути, не являются. Они просто профессиональные "бойцы" этой психологической войны. Сегодня для всех важно соблюдать информационную гигиену и не распространять непроверенную информацию", - подытожил эксперт.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выборы Политика Фейк
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
20 августа 2023 13:51Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph