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Бизнес

"Ростелеком" подготовил телеком-инфраструктуру для наблюдения за ходом единого дня голосования

07 сентября 2023 11:16  [100] Бизнес

"Ростелеком" завершил монтаж системы видеонаблюдения за выборами, которые пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Сотрудники компании смонтировали 15 377 IP-камер в помещениях территориальных (ТИК) и участковых избирательных комиссий (УИК) в 30 регионах России.

Как сообщает пресс-служба компании, на каждом избирательном участке специалисты «Ростелекома» установили компактные видеокамеры с флеш-картой объемом не менее 64 Гб, коммутатор доступа, антивандальный шкаф и источник бесперебойного питания, время автономной работы которого составляет не менее 20 минут. В поле зрения камер с широким углом обзора попадают рабочие места членов избирательных комиссий со списками, ящики для голосования, сейф-пакеты, зоны выдачи бюллетеней и итогового подсчета голосов. Камеры установлены таким образом, чтобы минимизировать слепые зоны и не нарушать право избирателей на тайну голосования.

«Онлайн-трансляция уже стала неотъемлемой частью крупнейших государственных мероприятий федерального уровня. С 2012 года “Ростелеком” организовывает систему видеонаблюдения за ходом голосования и подсчетом голосов на выборах всех уровней, используя самые современные цифровые технологии. Богатый опыт компании по организации проектов такого масштаба позволяет обеспечивать безупречное качество видеонаблюдения, стабильную работу оборудования и надежную защиту от хакерских атак. Видеоконтроль за выборами имеет огромное значение для обеспечения открытости и легитимности процесса голосования», — отметил старший вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» Валерий Ермаков.

Трансляция с камер видеонаблюдения будет вестись на специальный служебный портал «Наш выбор онлайн» с первого дня голосования и до завершения избирательных процедур — ввода данных и составления протоколов об итогах голосования. Доступ к служебному порталу получат участники избирательного процесса, определенные ЦИК: зарегистрированные кандидаты, представители Центризбиркома России, избирательных комиссий субъектов РФ, ТИК, УИК, центров наблюдения, политических партий, а также уполномоченные по правам человека в субъектах РФ и представители Совета по правам человека. Вход на портал трансляции доступен участникам избирательного процесса в личном кабинете на Госуслугах. Архив видеозаписей будет храниться в течение трех месяцев.

Для коллективного просмотра в 23 Центрах общественного наблюдения «Ростелеком» установил видеостены, каждая из которых состоит от двух до 16 видеопанелей.
Для организации видеонаблюдения, передачи и хранения видеозаписей «Ростелеком» задействует собственные защищенные высокоскоростные оптические каналы связи и семь центров обработки данных, распределенных по территории России. В них установлены новейшие системы защиты от хакерских атак, которые доказали свою эффективность не только на предыдущих выборах, но и при проведении Единого государственного экзамена.

В период подготовки и проведения выборов более тысячи технических специалистов компании будут круглосуточно следить за работой оборудования, вести техническую поддержку портала видеонаблюдения и обеспечивать его защиту. Также сформированы аварийно-восстановительные бригады для незамедлительного выезда на случай нештатных ситуаций. Для поддержки пользователей портала «Ростелеком» организует бесплатную горячую линию в коде 8 800.

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Теги:
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