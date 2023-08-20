Незаконно установленные гаражи сносят в Советском районе Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Незаконно установленные гаражи сносят в Советском районе. Об этом сообщили в районной администрации.

Согласно информации, демонтаж ведется у дома №105а на улице Ковалихинской. Всего здесь находилось 11 строений, из которых 7 собственники снесли самостоятельно.

После окончания всех работ на участке выполнят планировку территорию и высадят газонная трава.

Глава Советского района Александр Иванов отметил, что часто возле гаражных массивов появляются несанкционированные свалки строительных и иных отходов, собираются асоциальные личности, что доставляет дискомфорт жителям близлежащих домов.

Также в районной администрации добавили, что работы по выявлению и демонтажу самовольно установленных объектов движимого имущества будут продолжены.

Ранее сообщалось, что снос аварийного дома №3 ведется на улице Пятигорской в Приокском районе.