Ольга Сулима: "Успешное и благополучное государство не может существовать без эффективного управления финансами" Экономика

Министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима поздравила нижегородцев с Днем финансиста.

"От всей души поздравляю всех коллег-финансистов с нашим профессиональным праздником!

С 1802 года Министерство финансов и его подразделения управляют денежными ресурсами государства, осуществляя непрерывное распределение финансовых потоков и контролируя их использование в процессе реализации поставленных задач.

Успешное и благополучное государство не может существовать без эффективного и мудрого управления финансами – важность этой составляющей государственного управления была подтверждена и доказана в годы серьезных трудностей, испытаний и масштабных государственных преобразований.

Огромная ответственность лежит на финансистах, ведь наша задача - соизмерять бюджетные возможности с потребностями в условиях объективной реальности с учетом возможных внешних факторов, обеспечивать сбалансированность бюджетов и эффективное использование бюджетных средств.

В наших руках самый главный финансовый документ – бюджет, который влияет на жизнь каждого жителя нашей области. Бюджет – это не просто цифры, это новые и отремонтированные школы, детские сады, больницы, спортивные объекты, благоустроенные территории, новые дороги, транспортные развязки и многое другое. Бюджет – это учителя, воспитатели, врачи, работники культуры и другие бюджетники, своевременно получающие заработную плату, жители, нуждающиеся в социальной поддержке государства.

Сегодня наша задача состоит в том, чтобы эффективно использовать имеющиеся возможности, опыт и преимущества для решения непростых задач по обеспечению дальнейшего экономического роста, социальной стабильности и благополучия населения.

В этот праздник я желаю всем финансистам новых достижений. Пусть сбудутся все намеченные планы, а рядом всегда будут понимающие коллеги, единомышленники и семья. Желаю здоровья и благополучия вам и вашим близким, плодотворной работы и профессионального роста!" - говорится в поздравлении.