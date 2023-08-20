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Общество

Первый в Нижнем Новгороде школьный Кванториум открылся в Сормовском районе

07 сентября 2023 17:21  [112] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Первый в Нижнем Новгороде школьный Кванториум открылся в Сормовском районе на базе школы №9. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, в школе были оборудованы современные классы и лаборатории с новой техникой, включая 3D-принтеры, VR-очки, квадрокоптеры, ноутбуки, интерактивные доски, микроскопы, инструменты для робототехники и другое.

Как рассказал  и.о. министра образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков, в Кванториуме дети будут проходить обучение в области биологии, химии, физики, а также будут изучать робототехнику, хайтек и беспилотную авиацию. 

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области, генеральный директор ПАО "Завод Красное Сормово" Михаил Першин подчеркнул, что Кванториум станет "отличной площадкой для подготовки будущих кадров для нижегородских предприятий".

Ранее сообщалось, что инженерно-технологические классы появились в пяти школах Автозаводского района.

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Теги:
Образование Школы
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