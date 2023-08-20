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Общество

Почти 330 новых лифтов уже установлено в МКД Нижегородской области в этом году

07 сентября 2023 18:32  [36] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В многоквартирных домах Нижегородской области в 2023 году уже установили 325 новых лифтов по программе замены, стартовавшей в декабре минувшего года. Об этом сообщили в Фонде капремонта по региону.

Так, в областном центре к началу сентября заменено 264 лифта, в Дзержинске - 54, а еще пять лифтовых кабин заменили в Кстове.

В настоящее время работы продолжаются в Кстове и Дзержинске, а также в районах Нижнего Новгорода. Всего до конца года в регионе планируется заменить еще порядка 900 лифтов, а к концу 2024 году предполагается замена порядка 2,3 тыс. лифтовых кабин.

По словам руководителя регионального Фонда капремонта Дмитрия Гнатюка, в процессе работ у подрядной организации могут возникать небольшие задержки по срокам. Он также добавил, что такого масштабного обновления лифтового оборудования в Нижегородской области не было никогда.

"Очень важно, что финансирование проекта осуществляется за счет средств регионального бюджета, то есть средства собственников, накопленные по взносам, будут направлены на ремонт домов", - отметил Дмитрий Гнатюк.

Ранее сообщалось, что первые лифты по масштабной программе замены начали работу в Нижнем Новгороде.

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Теги:
ЖКХ Ремонтные работы
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