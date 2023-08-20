Полиция задержала поджигателя семи машин в Арзамасе Общество

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Полиция задержала поджигателя семи машин в Арзамасе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, 5 и 6 сентября в Арзамасе загорелись семь автомобилей и один мопед. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 167 ч. 2 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

В течение суток правоохранители задержали 29-летний подозреваемого, который ранее уже девять раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе за умышленное повреждение имущества.

Кроме того, в ходе следственных мероприятий было установлено, что мужчина 5 сентября угнал с улицы Калинина в Арзамасе автомобиль ВАЗ. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 166 ч. 1 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

Отмечается, что подозреваемый только в феврале 2023 года освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение угонов.

Мужчина заключен под стражу. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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