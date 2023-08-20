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Пожарная часть в селе Курмыш Пильнинского района открылась после реконструкции. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Согласно информации, здание 158-й пожарной части было построено в начале XX века и является объектом культурного наследия регионального значения.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что реконструкция здания пожарной части позволила привести в порядок важный объект культурного наследия и улучшить условия службы для пожарных.
Замгубернатора Петр Банников добавил, что после реконструкции в пожарной части можно проводить различные экскурсии.
Ранее сообщалось, что проект реконструкции кинотеатра "Спутник" на улице Горького прошел экспертизу.
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