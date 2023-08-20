Пожарная часть в селе Курмыш Пильнинского района открылась после реконструкции Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Пожарная часть в селе Курмыш Пильнинского района открылась после реконструкции. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, здание 158-й пожарной части было построено в начале XX века и является объектом культурного наследия регионального значения.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что реконструкция здания пожарной части позволила привести в порядок важный объект культурного наследия и улучшить условия службы для пожарных.

Замгубернатора Петр Банников добавил, что после реконструкции в пожарной части можно проводить различные экскурсии.

Ранее сообщалось, что проект реконструкции кинотеатра "Спутник" на улице Горького прошел экспертизу.