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Общество

Проект реконструкции кинотеатра "Спутник" на улице Горького прошел экспертизу

23 августа 2023 12:02  [279] Общество

Фото: с сайта Минграда Нижегородской области

Проект реконструкции бывшего кинотеатра "Спутник" на улице Горького в Нижнем Новгороде прошел экспертизу. Информация об этом размещена в ГИС ЕГРЗ.

Согласно информации, здание на улице Максима Горького, 141 рядом с парком Кулибина будет переоборудовано в культурно-досуговое учреждение для детей.

Напомним, в феврале 2022 года Архсовет при Минграде Нижегородской области одобрил архитектурные решения будущего центра дополнительного образования.

Застройщиком выступит ИП Поляков Игорь Валентинович, а проект реконструкции здания разработали ООО "Стройбизнеспроект" и ООО "Строительно-монтажная компания".

Ранее сообщалось, что здание Волжского университета водного транспорта в Нижнем Новгороде реконструируют за 492,6 млн рублей.

СПРАВКА:

Кинотеатр "Спутник" появился в 1958 году. В начале 2000-х годов после капитального ремонта в нем открылся развлекательный комплекс MASTER PLAZA, в котором размещались ночной клуб T.E.A.T.R.O., диско-клуб "Феличита", бар "Баlаlайка".

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Теги:
Допобразование Реконструкция
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