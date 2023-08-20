Проект реконструкции кинотеатра "Спутник" на улице Горького прошел экспертизу Общество

Фото: с сайта Минграда Нижегородской области

Проект реконструкции бывшего кинотеатра "Спутник" на улице Горького в Нижнем Новгороде прошел экспертизу. Информация об этом размещена в ГИС ЕГРЗ.

Согласно информации, здание на улице Максима Горького, 141 рядом с парком Кулибина будет переоборудовано в культурно-досуговое учреждение для детей.

Напомним, в феврале 2022 года Архсовет при Минграде Нижегородской области одобрил архитектурные решения будущего центра дополнительного образования.

Застройщиком выступит ИП Поляков Игорь Валентинович, а проект реконструкции здания разработали ООО "Стройбизнеспроект" и ООО "Строительно-монтажная компания".

Ранее сообщалось, что здание Волжского университета водного транспорта в Нижнем Новгороде реконструируют за 492,6 млн рублей.

СПРАВКА:

Кинотеатр "Спутник" появился в 1958 году. В начале 2000-х годов после капитального ремонта в нем открылся развлекательный комплекс MASTER PLAZA, в котором размещались ночной клуб T.E.A.T.R.O., диско-клуб "Феличита", бар "Баlаlайка".