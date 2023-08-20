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Общество

Эксперт опроверг дефицит импортных лекарств в России

08 сентября 2023 12:21  [78] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Эксперт фармацевтического рынка, директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов в интервью телеканалу "360" опроверг информацию о сокращении на 20% ассортимента импортных лекарств в российских аптеках.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что из аптек России ушла 1/5 импортных лекарств, а ассортимент препаратов сокращается как минимум с 2020 года.

По словам Николая Беспалова, эта информация неправдива. Более того, в 2023 году лекарств в аптеках даже больше, чем в начале пандемии.

Сейчас зарубежные фармкомпании пересматривают свой ассортимент на российском рынке, в том числе в свете санкций и "давления" отечественных аналогов, однако тотального сокращения количества лекарств не происходит.

"В принципе, компании пересматривают ассортимент каждый год, иногда даже чаще. Вот и те показатели, которые мы видим сейчас, после санкционных ограничений, намного лучше, чем, скажем, в 2020 году", — отметил Николай Беспалов.

В прошлом году действительно возникали временные проблемы с ассортиментов лекарств, но они были решены уже летом 2022 года.

Например, в прошлом году с российского рынка ушел препарат "Виагра", но у него есть около 20 разных аналогов, продающихся в России. Также замена была найдена ботоксу.

При этом Николай Беспалов отмечает, что у некоторых пропавших препаратов действительно нет аналогов, и с этим "нужно что-то делать", но это редкие случаи.

Ранее сообщалось, что поставки в Россию лекарства "Зепатир" для больных гепатитом приостановят.

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Теги:
лекарства Медицина и здоровье
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