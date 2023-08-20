Единый социальный паспорт участника СВО ввели в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Единый стандарт региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей, так называемый единый социальный паспорт участника СВО, утвердили в Нижегородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора Андрей Гнеушев.

Согласно информации, в меры поддержки для участников СВО вошли льготы по уплате транспортного налога и услуг ЖКХ, обеспечение детей участников горячими обедами в школе, предоставление льготных путевок и многое другое.

С полным списком льгот можно ознакомиться по ссылке.

Андрей Гнеушев отметил, что большинство мер поддержки действуют в Нижегородской области уже давно, а некоторые введены недавно.

Также для нижегородских участников СВО действуют ежемесячные выплаты на каждого несовершеннолетнего ребенка в размере 10 000 рублей, выплаты беременным женам, стипендии для детей участников СВО, погашение процентов по кредитам.

"В такой непростой для страны момент очень важно, чтобы семьи бойцов чувствовали себя защищенными государством. Наш долг создать для них все необходимые для этого условия. С крепким тылом нашим бойцам проще одерживать победы на фронте", - подчеркнул Андрей Гнеушев.

Ранее сообщалось, что учебный центр "СТАЛЬ" для подготовки бойцов запустили в Нижегородской области.