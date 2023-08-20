Учебный центр "СТАЛЬ" для подготовки бойцов запустили в Нижегородской области Общество

Фото: Telegram-канал Андрея Гнеушева

Учебный центр специального назначения "СТАЛЬ" для подготовки бойцов к участию в специальной военной операции запустили в Нижегородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора Андрей Гнеушев.

Согласно информации, обучение в центре будут проводить участники СВО, большинство из которых награждены за боевые заслуги, проходили службу в ЧВК "Вагнер".

В лагере обустроили тренировочную зону, максимально приближенную к реалиям СВО. Бойцы будут обучаться как теории, так и практике ведения боевых действий.

Кроме того, здесь развернут Аналитический центр военных технологий, анализирующий современные методы ведения боевых действий, используемые технологии. В центре также будет вестись разработка и внедрение комплексных технологических решений для фронта.

Первые бойцы прибудут в центр "СТАЛЬ" уже 5 сентября.

Напомним, Учебный центр специального назначения "СТАЛЬ" возглавил Сергей Вихарев, принимавший участие в штурме Бахмута.

В центре будет проводиться боевая и технологическая подготовка бойцов перед отправкой в нижегородские подразделения. Также будут доступны курсы тактической медицины и курсы операторов БПЛА.

Сейчас в Нижегородской области создают новые именные подразделения для участия в СВО. В регионе будут сформированы мотострелковый батальон "Серафим Саровский", а также танковые батальоны "Ивлиев" и "Горький".