Проехавшего по участникам заплыва X-Waters Volga гидроциклиста осудят Происшествия

Фото: Центральное МСУТ СКР

Проехавшего по участникам заплыва X-Waters Volga гидроциклиста осудят. Об этом сообщили в Центральном МСУТ СКР.

Напомним, 23 июля на Волге 40-летний житель Дзержинска, управлявший гидроциклом, пересек линию маршрута заплыва. В результате наезда пострадал один из пловцов.

Правоохранители, преследуя нарушителя на катерах, потребовали у мужчины остановиться, однако он проигнорировал это и скрылся с места происшествия.

Впоследствии мужчина был задержан и заключен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 213 ч. 2 УК РФ (хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти).

В настоящее время дело направлено в суд для рассмотрения по существу.