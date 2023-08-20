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Политика

Удаленные подразделения по наблюдению за выборами созданы в Арзамасе и Дзержинске

08 сентября 2023 14:22  [30] Политика
Фото: НИА “Нижний Новгород”

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Удаленные подразделения по наблюдению за выборами созданы Общественным штабом в Арзамасе и Дзержинске. Об этом сообщает Общественный штаб Нижегородской области по наблюдению за выборами-2023.

К выборам в Нижегородской области ранее были подготовлены более 6 тысяч наблюдателей, проведено более 100 семинаров. 

"В России создана уникальная система, где главную роль играет общественное наблюдение за избирательным процессом. У нас 150 договоров с общественными организациями, которые выдвигают кандидатов-наблюдателей, с которыми впоследствии мы работаем и проводим их обучение", - рассказал руководитель Общественного штаба Нижегородской области по наблюдению за выбрами-2023 Роман Стронгин.

Заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области и руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества Евгений Семенов подчеркнул, что жизнь института общественного наблюдения тесно связана с современными технологиями. 

Новый проект — "Стрим-студия" — связан с работой в социальных сетях: в Единый день голосования будет вестись прямая видеотрансляция; на связь с Общественным штабом будут выходить не только наблюдатели, но и эксперты. Точкой трансляции будет аккаунт Общественной палаты Нижегородской области во "ВКонтакте". В режиме стрима также можно будет задавать вопросы и оперативно получать ответы. 

"Работая в режиме реального времени, мы обеспечиваем доверие наших избирателей, — подчеркнул Семенов. — Это важная социальная технология. Мы показываем целое отдельному избирателю, отдельному человеку". 

Напомним, 8 сентября в Нижегородской области открылись 2188 избирательных участков. Проголосовать на них можно все три дня: 8, 9, 10 сентября (с 08:00 до 20:00).

В Единый день голосования 2023 года на территории региона проходят выборы губернатора Нижегородской области, а также дополнительные и повторные выборы депутатов представительных органов в 23 муниципальных и городских округах региона.

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