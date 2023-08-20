Владимир Путин дал старт движению по трассе М-12 в Нижегородской области

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Президент России Владимир Путин дал старт движению по скоростной автомагистрали М-12 "Восток" в Нижегородской области.
Как сообщается на сайте kremlin.ru, Владимир Путин в рамках своего визита в Нижегородскую область принял участие в открытии сразу нескольких дорожных объектов.
В частности, глава государства открыл участок М-12 от Москвы до Арзамаса.
Кроме того, на востоке Москвы введен в эксплуатацию новый отрезок Московского скоростного диаметра.
Также 8 сентября после завершения строительства открылся Южный обход Арзамаса.
"Я хочу сказать спасибо всем, кто вложил свой труд, талант в создание этих объектов. Особая признательность за работу с опережением графика специалистам, которые ведут строительство трассы "Восток". Знаю, что объём стоящих перед ними задач и уровень сложности очень высокий, и с этими масштабными задачами коллективы справляетесь на "отлично", - сказал в своем обращении глава государства.
Он также добавил, что планы в сфере дорожного строительства будут обязательно расширены.
"В том числе это касается дальнейшего развития магистрали "Восток". Её предстоит продлить до Казани, а затем до Екатеринбурга и Тюмени, а в перспективе – и до других регионов России, регионов Сибири и Дальнего Востока", - отметил Владимир Путин.
Напомним, что строительство трассы М-12 в Нижегородской области стартовало в январе 2021 года.
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