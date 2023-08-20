Открытие филиала ДДТ им.Чкалова в Верхних Печёрах отложено
Центр подготовки бойцов к СВО открыли в регионе
Новый поезд Нижний Новгород - Москва
Воскресенский район: не только Светлояр
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
08 сентября 2023 16:42  [93] Урок цифровой грамотности провели для школьников в Нижнем Новгороде
08 сентября 2023 16:26  [98] Молодожены в Нижнем Новгороде проголосовали дистанционно на церемонии бракосочетания
08 сентября 2023 16:10  [97] Участники СВО смогут бесплатно пользоваться платными парковками Нижнего Новгорода
08 сентября 2023 15:58  [230] Владимир Путин дал старт движению по трассе М-12 в Нижегородской области
08 сентября 2023 14:55  [124] Газ подведен к деревне Огибное Семеновского округа по программе догазификации
08 сентября 2023 14:48  [160] Тринадцатую пенсию ко дню рождения могут ввести в России
08 сентября 2023 13:27  [156] Первичные курсы русского языка для детей мигрантов для подготовки к школе планируется открыть в Нижнем Новгороде
08 сентября 2023 12:50  [190] Движение транспорта перекроют до 25 сентября на улице Новой Нижнего Новгорода
08 сентября 2023 12:40  [167] Более 550 млн рублей направлено ТФОМС с начала года на диагностику и лечение рака кожи в Нижегородской области
08 сентября 2023 12:21  [157] Эксперт опроверг дефицит импортных лекарств в России
Общество

Владимир Путин дал старт движению по трассе М-12 в Нижегородской области

08 сентября 2023 15:58  [230] Общество

Фото: Сергей Бобылёв

Президент России Владимир Путин дал старт движению по скоростной автомагистрали М-12 "Восток" в Нижегородской области.

Как сообщается на сайте kremlin.ru, Владимир Путин в рамках своего визита в Нижегородскую область принял участие в открытии сразу нескольких дорожных объектов.

В частности, глава государства открыл участок М-12 от Москвы до Арзамаса.

Кроме того, на востоке Москвы введен в эксплуатацию новый отрезок Московского скоростного диаметра.  

Также 8 сентября после завершения строительства открылся Южный обход Арзамаса.  

"Я хочу сказать спасибо всем, кто вложил свой труд, талант в создание этих объектов. Особая признательность за работу с опережением графика специалистам, которые ведут строительство трассы "Восток". Знаю, что объём стоящих перед ними задач и уровень сложности очень высокий, и с этими масштабными задачами коллективы справляетесь на "отлично", - сказал в своем обращении глава государства.

Он также добавил, что планы в сфере дорожного строительства будут обязательно расширены.

"В том числе это касается дальнейшего развития магистрали "Восток". Её предстоит продлить до Казани, а затем до Екатеринбурга и Тюмени, а в перспективе – и до других регионов России, регионов Сибири и Дальнего Востока", - отметил Владимир Путин.

Напомним, что строительство трассы М-12 в Нижегородской области стартовало в январе 2021 года.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Арзамас М-12
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
20 августа 2023 13:51Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph