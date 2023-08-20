Явка на нижегородских избирательных участках на 15:00 составила 8,56%

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Явка на нижегородских избирательных участках на 15:00 8 сентября составила 8,56%, сообщает Избирательная комиссия Нижегородской области.
Также при участии в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) явка составила уже 45%.
Наибольшая активность избирателей отмечается в Лукояновском районе (явка - 29,11%), г.о.г Саров - 28,9% и Краснобаковском районе - 25,22%.
Напомним, более двух тысяч избирательных участков открыты и приступили к работе в Нижегородской области.
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