Явка на нижегородских избирательных участках на 15:00 составила 8,56% Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Явка на нижегородских избирательных участках на 15:00 8 сентября составила 8,56%, сообщает Избирательная комиссия Нижегородской области.

Также при участии в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) явка составила уже 45%.

Наибольшая активность избирателей отмечается в Лукояновском районе (явка - 29,11%), г.о.г Саров - 28,9% и Краснобаковском районе - 25,22%.

Напомним, более двух тысяч избирательных участков открыты и приступили к работе в Нижегородской области.