Депутаты ЗСНО голосуют на выборах губернатора Нижегородской области Политика

Фото: пресс-служба ЗСНО

В Нижегородской области стартовало голосование на выборах губернатора. Депутаты Законодательного Собрания 8 сентября голосуют на выборах как в дистанционном электронном формате, так и в традиционном – на избирательных участках.

Первый заместитель председателя Законодательного Собрания Нижегородской области Ольга Щетинина приняла участие в дистанционном электронном голосовании. Она отметила, что процесс онлайн-голосования занял немногим более одной минуты, и призвала всех нижегородцев, кто зарегистрировался в системе электронного голосования, отдать свой голос с помощью компьютера, телефона или планшета, остальных – прийти на избирательные участки.

"Считаю, что именно сейчас очень важно принять участие в голосовании. Не только потому, что мы с вами определяем будущее Нижегородской области и путь развития региона. В той сложной внешней ситуации, в которой сейчас находится страна и регион, участие в выборах – это проявления нашего единства как граждан России. Делайте свой выбор сердцем и обязательно покажите, что вы участвуете в жизни региона", - подчеркнула Ольга Щетинина.

Заместитель председателя регионального парламента Дмитрий Краснов также проголосовал дистанционно.

"Отдать свой голос сегодня – значит взвешенно, осознанно и ответственно подойти к судьбе нашего региона, выбору его лидера и стратегии развития на ближайшие годы. В этом проявляется активная жизненная позиция и неравнодушие к будущему своей малой родины и страны в целом. Считаю важным, что для избирателей есть вариативность. В течение 3 дней можно проголосовать как в помещениях избирательных участков, так и на дому, если на то есть уважительная причина. Тем, кто заранее подавал заявление, доступно онлайн голосование. Обязательно проголосуйте в любое удобное для вас время! Участие в выборах – неотъемлемое право и важная обязанность каждого человека", - отметил Дмитрий Краснов.

Депутат регионального парламента Рустам Досаев проголосовал в НГТУ им. Р.Е. Алексеева. "Я пришел на избирательный участок, так как мне было интересно увидеть, как идет избирательный процесс. Прежде чем проголосовать я уже посетил несколько участков, чтобы проверить, нет ли нарушений, есть ли какие-то вопросы у членов комиссий. Также я хотел подать пример тем, кто не успел зарегистрироваться в системе электронного дистанционного голосования, что можно по старинке прийти с паспортом и отдать свой голос – двери участков открыты. Избирательное право позволяет людям принять участие в определении будущего нашего региона и страны в целом. Считаю, что каждый гражданин должен им воспользоваться", - сказал Рустам Досаев.

Напомним, что в единый день голосования в 2023 году проходят выборы губернатора Нижегородской области, а также дополнительные и повторные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований в 23 муниципальных и городских округах области. Выборы проходят 8, 9, 10 сентября, участки будут открыты все три дня с 8:00 до 20:00.

Ранее сообщалось, что Юрий Шалабаев проголосовал на выборах губернатора Нижегородской области.