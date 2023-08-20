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Политика

Юрий Шалабаев проголосовал на выборах губернатора Нижегородской области

08 сентября 2023 15:06  [86] Политика
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев проголосовал на выборах губернатора Нижегородской области. Об этом он написал в своих социальных сетях, пригласив нижегородцев также сделать свой выбор, "важный для родного региона".

"Голосование на избирательных участках будет проходить в течение трёх дней с восьми утра и до восьми вечера. Есть возможность проголосовать онлайн. Всё очень удобно и доступно. У меня очень добрые воспоминания о голосовании из детства, когда вместе с родителями ходили в Дом строителей на 35-ом квартале, для детей всегда были пирожные и пирожки. Поэтому я поддерживаю сложившуюся традицию и прихожу голосовать "ногами". Призываю всех нижегородцев принять участие в выборах губернатора, потому что для Нижегородской области это определяющий выбор на ближайшие 5 лет. Мы вместе выбираем высшее должностное лицо региона, от которого зависит общее будущее и развитие", – сказал глава города по окончании голосования.

Всего в Нижнем Новгороде открыты 533 избирательных участка. Кроме того, в Нижнем Новгороде проходят дополнительные выборы депутата городской Думы города Нижнего Новгорода седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10.

Напомним, что глава Уренского округа Сергей Бабинцев проголосовал на избирательном участке. 

Глава Богородского района Алексей Коротков проголосовал на избирательном участке.

Ранее председатель Законодательного собрания Евгений Люлин и глава Городецкого района Александр Мудров приняли участие в дистанционном электронном голосовании.

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Теги:
Выборы Юрий Шалабаев
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