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Политика

Глеб Никитин показал Владимиру Путину благоустройство Арзамаса

08 сентября 2023 19:07  [129] Политика
Фото: Кирилл Мартынов, ИА “Время Н”

Фото: Кирилл Мартынов, ИА “Время Н”

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил президенту России Владимиру Путину благоустроенные за последние годы в рамках развития паломническо-туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров" территории Арзамаса. Во встрече принимали участие полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и глава Арзамаса Александр Щелоков.

Губернатор Нижегородской области и глава Арзамаса доложили главе государства об изменениях в городе в ходе осмотра стендов, установленных на Соборной площади города. Реконструкция исторического центра Арзамаса – один из важнейших этапов развития паломническо-туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров". Благоустройство в 2021-2023 годах включало в себя более 50 га территории города.

"Соборная площадь - настоящее сердце города для арзамасцев, для нижегородцев, место притяжения для туристов. Арзамасцы регулярно ходят сюда, отдыхают. Полностью обновлен садик, храмы", - рассказал Глеб Никитин.

Владимиру Путину представили проект создания пешеходного маршрута по улице Карла Маркса, связывающего Парк культуры и отдыха имени А.П. Гайдара с Соборной площадью и прилегающими улицами.  Реконструкция ул. К. Маркса охватила два участка общей протяженностью 1 365 метров. Всего в городе было обновлено около 130 фасадов.

"Улицу реконструировали, вернули приоритет пешеходам. Убрали кондиционеры. Установлены наличники, восстановлены объекты культурного наследия", - отметил Александр Щелоков.

Также на Соборной площади Арзамаса Глеб Никитин обратил внимание Владимира Путина на здание медицинского колледжа. На нем установлена мемориальная доска в память о выпускнике колледжа Иване Лизункове (08.09.1992 - 29.08.2022).  Он погиб при исполнении воинского долга в ходе СВО, награжден Орденом Мужества (посмертно).

Ранее сообщалось, что Владимир Путин дал старт движению по трассе М-12 в Нижегородской области.

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Теги:
Арзамас Владимир Путин Глеб Никитин
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