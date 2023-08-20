Глеб Никитин доложил Владимиру Путину о развитии кластера "Арзамас-Дивеево-Саров" Политика

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин доложил президенту России Владимиру Путину о развитии кластера "Арзамас-Дивеево-Саров" в ходе посещения Музея Русского патриаршества. Во встрече также приняли участие полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и директор АНО "УК "Саровско-Дивеевский кластер" Игорь Филиппов. О возрождении святынь в регионе главе государства рассказал митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

В 2018 году был создан Попечительский совет кластера, его возглавляет первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Почетным членом Попечительского совета является председатель правительства России Михаил Мишустин. Курирует проекты кластера заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Глеб Никитин отметил, что в рамках развития кластера запланировано 126 мероприятий, из них реализовано 73 мероприятия. 90 проектов носят светский характер, в частности – развитие инфраструктуры.

"Сделаны юго-восточный обход и северо-восточный обход Дивеева. В Арзамасе построили Южный обход и дорожную развязку в Ольгино с поддержкой правительства России к юбилею Нижнего Новгорода, но она прямое отношение имеет к логистике здесь. Работу над проектом ведет большая команда", - отметил Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области рассказал, что работа над проектом охватывает практически все отрасли экономики: дорожное хозяйство и транспорт, коммунальное хозяйство, благоустройство, сохранение объектов культурного наследия, экологию, культуру, образование, здравоохранение, инфраструктуру туризма. В частности, в Арзамасе была спроектирована и построена новая система ливневой канализации протяженностью более 6 км и локальными очистными сооружениями. В течение 2021-2022 годов была полностью модернизирована коммунальная инфраструктура исторического центра в зонах благоустройства, заменены инженерные сети тепло- и водоснабжения, водоотведения, построены новые котельные. Благодаря энергосервисному контракту полностью модернизирована сеть уличного освещения, обеспечен перевод на энергосберегающие светильники. В рамках инвестиционной программы ПАО "Россети" около 2 км сетей уличного освещения было убрано под землю в формате "чистое небо".

"Полностью обновили Соборную площадь, улицу Карла Маркса, Гостиный ряд в Арзамасе. Для каждого здания разработали свое решение в том числе по вывескам. Активное содействие в работе оказало предпринимательское сообщество, бизнес", - сказал Глеб Никитин.

Глава региона отметил, что в Дивееве наряду с Серафимо-Дивеевским монастырем центром притяжения туристов и паломников становится благоустраиваемая набережная реки Вичкинзы. В Сарове продолжается реставрация объектов культурного наследия федерального значения XVIII века и воссоздание строений, утраченных в 1950-е годы XX века: все они находятся на территории Свято-Успенского мужского монастыря – Саровской пустыни.

Одним из проектов развития кластера стал перенос Музея Русского патриаршества из исторического здания магистрата в здание Воскресенского собора в 2023 году. В недоступном ранее пространстве цокольного этажа – подклети – находится единственная в стране экспозиция, которая рассказывает о жизни и деятельности всех русских патриархов.

"Это место наполняется детьми, молодежью, которые узнают что такое любовь к Родине, любовь к родной земле. Есть программы для школьников, студентов, туристы, паломники приходят", - рассказал президенту митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин в Арзамасе дал старт движению по участку трассы М-12 и по Южному обходу Арзамаса.