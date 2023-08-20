Марат Хуснуллин поручил составить график восстановления дорог, испытавших повышенную нагрузку при строительстве М-12 Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в Нижегородской области провел совещание, на котором обсуждались планы работ по дальнейшему строительству скоростной автомобильной дороги М-12 "Восток".

Руководители подрядных организаций доложили вице-премьеру об итогах работы на разных этапах самого масштабного дорожного проекта России 2023 года.

"В этом году, несмотря на непростую внешнюю ситуацию, дорожное строительство показывает хорошие результаты. Оно дает колоссальные эффекты и в целом меняет структуру экономики, повышает качество жизни граждан. Ключевым дорожным проектом этого года является трасса М-12, которую мы полностью введем до конца года. Сегодня запустили движение на 308 км от Москвы до Арзамаса вдобавок к прошлогодним 107,2 км. Уже сейчас автомобилисты смогут сократить время в пути до Владимира, Арзамаса, Нижнего Новгорода. До конца года откроем движение до Казани. Всего в этом году запускаем 700 км", – отметил Марат Хуснуллин.

В ходе совещания вице-премьер сообщил, что успел проехать по открытому участку и отметил его высокое качество. При обсуждении дальнейших планов по развитию трассы Марат Хуснуллин подчеркнул необходимость усилить работы по ее продлению до Екатеринбурга, чтобы открыть участок в следующем году.

Кроме того, участники мероприятия обсудили вопрос восстановления региональных дорог в Нижегородской области, задействованных при доставке материалов для строительства скоростной магистрали. На такие дороги повышена нагрузка из-за движения тяжеловесного транспорта.

Марат Хуснуллин поручил провести инструментальное обследование поврежденных региональных дорог и составить график работ по их восстановлению.

О текущей работе по восстановлению дорог рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов.

"Проехали по всем дорогам, которые были задействованы в транспортной схеме по доставке, логистике материалов. В прошлом году отремонтировали 95,5 км дорог. В этом году законтрактовали 71 км, также получили казначейские кредиты на опережающее выполнение работ на еще 104 км. Таким образом, у нас законтрактовано 271 км", – отметил Сергей Морозов.

Как ранее отмечал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, подготовка к восстановлению поврежденных дорог в регионе началась заблаговременно. Особое внимание уделялось обращениям жителей.

"Некоторые переставали использоваться для подвоза материалов и можно было приступать к их восстановлению. Анализировались обращения жителей для того, чтобы определить участки, которые нужно восстановить в первую очередь. Эта работа ведется с тесном взаимодействии с федеральными властями и подрядчиками. Сейчас принимаются системные решения, за что хочется поблагодарить профильный блок правительства", - отметил Глеб Никитин.

Напомним, что Владимир Путин дал старт движению по трассе М-12 в Нижегородской области.