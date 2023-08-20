Слабовидящие нижегородцы принимают участие в дистанционном электронном голосовании Общество

Фото: Избирком Нижегородской области

Слабовидящая нижегородка Марина Глотова сегодня впервые приняла участие в выборах и сразу – при помощи дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом сообщили в Избиркоме Нижегородской области.

Это стало возможно благодаря использованию специальных программ экранного доступа, которые превращают текст в речь.

"Дистанционное голосование – это очень удобно, занимает пару минут, экономит время. Для незрячих и слабовидящих людей есть специальная программа, которая переводит текст в звук. Теперь никто не скажет, что было некогда или неудобно принять участие в выборах", - отметила Марина Глотова.

Специальная программа на портале дистанционного голосования позволяет избирателям с ограниченными возможностями здоровья без посторонней помощи узнать о порядке голосования и перечне кандидатов, за которых можно отдать свой голос.

Для слабовидящих и незрячих нижегородцев существует несколько способов голосования, которые доступны на избирательных участках региона. Так, на 42 участках применяются тифломаркеры. Традиционно в наличии есть трафареты и информационные материалы, выполненные крупным шрифтом и шрифтом Брайля.

Отметим, что избирательная комиссия Нижегородской области ведет большую работу по обеспечению избирательных прав людей с инвалидностью. Еще в начале года была проведена "паспортизация" избирательных участков: выясняли расположенность избирательных участков (на 1 и 2 этажах), оборудованность помещений для голосования пандусами, настилами, кнопками вызова, наличие парковочных мест для людей с инвалидностью, лифтов и подъемников у помещений для голосования. Для инвалидов-колясочников в дни голосования планируется дежурство "социального такси".

Предполагается, что на избирательных участках 10 сентября будут работать около 30 волонтеров в районах Нижнего Новгорода, а также в Арзамасе, Дзержинске, Урене и Городце. Они будут оказывать помощь на тех избирательных участках, где это особенно необходимо.

Напомним, что явка на нижегородских избирательных участках к 15:00 9 сентября составила 24,88%.