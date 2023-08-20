Роман Голубин: "Все системы работают четко, технических сбоев нет"

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Центр общественного наблюдения за выборами подвёл итоги работы за два дня голосования. Член Общественной палаты Нижегородской области, руководитель центра общественного наблюдения за выборами Роман Голубин отметил, что в этом году зафиксировано незначительное количество обращений.
"Они носят, прежде всего, справочно-информационный характер. То есть граждане пытаются выяснить технические моменты процедуры голосования", - уточнил руководитель центра.
"Мы считаем, что проведенная предварительная работа привела к этому позитивному результату, что все системы работают четко, технических сбоев нет. Я считаю, что выборы проводятся на высочайшем уровне", - добавил Роман Голубин.
Напомним, что Общественная палата Нижегородской области подготовила около 6000 наблюдателей. Они работают на всех избирательных участках в регионе.
В период голосования с 8 по 10 сентября с 8:00 до 20:00 в Общественном штабе по наблюдению за выборами работает горячая телефонная линия:
(831) 267-11-12, (831) 267-11-13, 8 (930) 718-17-62.
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