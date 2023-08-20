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Общество

Роман Голубин: "Все системы работают четко, технических сбоев нет"

10 сентября 2023 10:25  [1] Общество

Фото: Общественная палата Нижегородской области

Центр общественного наблюдения за выборами подвёл итоги работы за два дня голосования. Член Общественной палаты Нижегородской области, руководитель центра общественного наблюдения за выборами Роман Голубин отметил, что в этом году зафиксировано незначительное количество обращений.

"Они носят, прежде всего, справочно-информационный характер. То есть граждане пытаются выяснить технические моменты процедуры голосования", - уточнил руководитель центра.

"Мы считаем, что проведенная предварительная работа привела к этому позитивному результату, что все системы работают четко, технических сбоев нет. Я считаю, что выборы проводятся на высочайшем уровне", - добавил Роман Голубин.

Напомним, что Общественная палата Нижегородской области подготовила около 6000 наблюдателей. Они работают на всех избирательных участках в регионе.

В период голосования с 8 по 10 сентября с 8:00 до 20:00 в Общественном штабе по наблюдению за выборами работает горячая телефонная линия:
(831) 267-11-12, (831) 267-11-13, 8 (930) 718-17-62.

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Теги:
Выборы Общественная палата
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