ФК "Пари Нижний Новгород" подписал уругвайца Хуана Боселли Спорт

Фото: ФК "Пари НН"

Футбольный клуб "Пари Нижний Новгород" подписал трёхлетний контракт с 23-летним уругвайским нападающим Хуаном Мануэлем Боселли. Об этом сообщили в пресс-службе "Пари НН".

За нижегородскую команду спортсмен будет играть под номером 20.

Как рассказал генеральный директор ФК "Пари Нижний Новгород" Давид Мелик-Гусейнов в своём Telegram-канале, Боселли является воспитанником клуба "Дефенсор Спортинг". В составе молодёжной сборной Уругвая в 2019 году стал бронзовым призёром чемпионата Южной Америки.

На клубном уровне спортсмен выступал за футбольные клубы "Пералада" (Испания), "Америка Минейро" (Бразилия), "Атлетико Паранаэнсе" (Бразилия), "Кадис В" (Испания), "Тондела" (Португалия) и "Жил Висенте" (Потругалия).

"Быстрый, взрывной, техничный футболист, обладающий хорошо поставленным ударом. Может сыграть сразу на нескольких позициях. Хуан, мы очень верим в тебя. Важен результат. И мы его добьёмся!" - прокомментировал Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, что 7 сентября стало известно о подписании трёхлетнего контракта с нападающим Николозом Кутателадзе. Он будет играть за "Пари НН" под номером 23.

В июле клуб подписал пятерых игроков: 24-летнего болгарского защитника Матео Стаматова, 27-летнего полузащитника Александра Трошечкина, 32-летнего полузащитника Илью Кухарчука, 30-летнего защитника Дмитрия Тихого и 29-летнего защитника Дмитрия Живоглядова.