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Общество

Избирком Нижегородской области обеспечил избирательные права инвалидов

10 сентября 2023 12:26  [105] Общество

Фото: Александр Воложанин

Избирком Нижегородской области особое внимание уделил обеспечению избирательных прав инвалидов.

Так, 10 сентября с 8:00 и до 14:00 в помощь избирателям с ограниченными возможностями по слуху работает диспетчерский пункт в НРООИ "Всероссийское общество глухих", который обеспечивает удалённый сурдоперевод.

Позвонить в диспетчерский пункт можно по видеосвязи через WhatsApp или Viber по телефону: 8-910-127-79-09.

Для инвалидов-колясочников в дни голосования дежурит "социальное такси". Воспользоваться им 10 сентября могут жители Нижнего Новгорода, Дзержинска, Арзамаса, Бора, Кстова и Шахуньи.

На 48 избирательных участках в районах Нижнего Новгорода, а также в Арзамасе, Дзержинске, Урене и Городце 10 сентября работают 25 волонтёров Нижегородской областной организации "Российского Союза Молодёжи".

Традиционно на избирательных участках для незрячих избирателей предоставляются трафареты и информационные материалы, выполненные крупным шрифтом и шрифтом Брайля.

Кроме того, для незрячих избирателей на 42 избирательных участках области применяются тифлоинформационные технологии.

Подробная информация по теме обеспечения избирательных прав инвалидов размещена на сайте Избиркома по ссылке.

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Теги:
Выборы Избирком Инвалиды
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