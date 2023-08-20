Избирком Нижегородской области обеспечил избирательные права инвалидов Общество

Фото: Александр Воложанин

Избирком Нижегородской области особое внимание уделил обеспечению избирательных прав инвалидов.

Так, 10 сентября с 8:00 и до 14:00 в помощь избирателям с ограниченными возможностями по слуху работает диспетчерский пункт в НРООИ "Всероссийское общество глухих", который обеспечивает удалённый сурдоперевод.

Позвонить в диспетчерский пункт можно по видеосвязи через WhatsApp или Viber по телефону: 8-910-127-79-09.

Для инвалидов-колясочников в дни голосования дежурит "социальное такси". Воспользоваться им 10 сентября могут жители Нижнего Новгорода, Дзержинска, Арзамаса, Бора, Кстова и Шахуньи.

На 48 избирательных участках в районах Нижнего Новгорода, а также в Арзамасе, Дзержинске, Урене и Городце 10 сентября работают 25 волонтёров Нижегородской областной организации "Российского Союза Молодёжи".

Традиционно на избирательных участках для незрячих избирателей предоставляются трафареты и информационные материалы, выполненные крупным шрифтом и шрифтом Брайля.

Кроме того, для незрячих избирателей на 42 избирательных участках области применяются тифлоинформационные технологии.

Подробная информация по теме обеспечения избирательных прав инвалидов размещена на сайте Избиркома по ссылке.