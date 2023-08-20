Тифлоинформационные технологии внедрены на 42 избирательных участках в Нижегородской области Общество

Фото: Избирком Нижегородской области

Тифлоинформационные технологии для незрячих избирателей применяются на 42-х избирательных участках в Нижегородской области. Об этом сообщает Избирком региона.

Так, один из таких участков, оборудованных тифломаркерами, находится в Нижнем Новгороде в здании Высшей школы экономики на улице Львовской.

"На территории обслуживания нашего избирательного участка проживает очень много инвалидов по зрению, поэтому мы обеспечили все условия, чтобы голосование проходило максимально комфортно. У слабовидящих избирателей есть возможность проголосовать с помощью тифломаркеров", - рассказала председатель участковой избирательной комиссии №2180 Людмила Сорокина.

"Сегодня я впервые проголосовал при помощи тифломаркера. Это очень удобно", - поделился нижегородец Сергей Кабанов.

Тифлоинформационная технология впервые применялась на пяти избирательных участках в 2021 году на выборах депутатов Госдумы РФ и депутатов Законодательного собрания Нижегородской области. С помощью тифломаркеров происходит распознавание незрячими людьми информации на бюллетенях - точнее, голосовых сообщений, которые заранее записаны согласно тексту бюллетеня.

"Нововведение практикуется уже не первый год. Это очень удобно для инвалидов по зрению: можно спокойно, без посторонней помощи, пройти всю процедуру", - отметил заместитель председателя Нижегородской региональной организации Всероссийского общества слепых Петр Варанкин.

Отметим, что избирательная комиссия Нижегородской области проводит большую работу по обеспечению избирательных прав инвалидов. Еще в начале года была проведена "паспортизация" избирательных участков: выясняли расположенность избирательных участков (на 1 и 2 этажах), оборудованность помещений для голосования пандусами, настилами, кнопками вызова, а также наличие парковочных мест для инвалидов, лифтов и подъемников у помещений для голосования.

Традиционно на избирательных участках для незрячих избирателей в наличии будут трафареты и информационные материалы, выполненные крупным шрифтом и шрифтом Брайля.

Для инвалидов-колясочников в дни голосования планируется дежурство "социального такси".

Предполагается, что на избирательных участках 10 сентября будут работать около 30 волонтеров в районах Нижнего Новгорода, а также в Арзамасе, Дзержинске, Урене и Городце. Они будут оказывать помощь на тех избирательных участках, где это особенно необходимо.

Напомним, более двух тысяч избирательных участков открыты и приступили к работе в Нижегородской области.

Также сегодня начал свою работу Общественный штаб Нижегородской области по наблюдению за выборами. Всего за ходом выборов следят около 6 тысяч наблюдателей.