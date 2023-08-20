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Стрим-студия Общественной палаты "НаблюдательНО" работает в регионе

10 сентября 2023 12:48  [86] Общество

Фото: Общественная палата Нижегородской области

Общественная палата Нижегородской области 10 сентября организовала работу стрим-студии "НаблюдательНО". Она ведёт своё вещание в социальной сети "ВКонтакте" по ссылке.

С 10:00 до 20:00 в прямой эфир будут выходить общественные наблюдатели, члены Общественной палаты Нижегородской области, политические деятели региона, а также различные эксперты.

Зампредседателя Общественной палаты Нижегородской области и руководитель нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества Евгений Семёнов рассказал, что проект стрим-студии в соцсетях был придуман и реализован в 2022 году.

В режиме прямой трансляции на связь со студией выходят общественные наблюдатели из участковых избирательных комиссий региона.

"Эффект проекта высокий – в прошлом году трансляцию в VK посмотрели 6 тысяч человек. В этом году мы надеемся улучшить результат. Проект даёт возможность увидеть выборы как процесс в целом. Это очень важная социальная технология, которая заметно влияет на рост доверия избирателей к ходу и результатам выборов", - подчеркнул Евгений Семёнов.

Напомним, что Общественная палата Нижегородской области подготовила около 6 тысяч наблюдателей. Они работают на всех избирательных участках в регионе.

В период голосования с 8 по 10 сентября с 8:00 до 20:00 в Общественном штабе по наблюдению за выборами работает горячая телефонная линия:
(831) 267-11-12, (831) 267-11-13, 8 (930) 718-17-62.

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Теги:
Выборы Общественная палата
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