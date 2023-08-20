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Общество

Шесть тысяч наблюдателей планируется задействовать на выборах в Нижегородсокй области

31 августа 2023 18:33  [1] Общество
Фото: Общественная палата Нижегородской области

Фото: Общественная палата Нижегородской области

Шесть тысяч наблюдателей прошли подготовку для работы на выборах в Нижегородской области.

Расширенное заседание Общественного штаба Нижегородской области по наблюдению за выборами состоялось на площадке Дома народного единства.

Согласно информации, был проведен 101 семинар, обучено более 6 000 человек. Средний возраст наблюдателя составляет 40-45 лет.

Председатель Ассоциации некоммерческих организаций "Независимый общественный мониторинг", член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод во время выступления по видеоконференцсвязи отметил важность легитимности проведения выборов.

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Нижегородской области Роман Стронгин обозначил главную задачу как повышение доверия избирателей к выборам через независимое наблюдение.

"Важно, чтобы люди доверяли результатам голосования. Для этого мы подобрали и обучили наблюдателей, для которых приоритет – соблюдение закона на выборах и которым доверяют жители территорий. Мы выбирали этих людей совместно с социально ориентированными НКО. Это тоже важная часть нашей работы: мы — площадка гражданского общества, которая взаимодействует с более чем с сотней общественных организаций. Обучение независимых от политических сил общественных наблюдателей – это не просто техническая работа, это фактически одновременное выращивание гражданского общества", - сказал Роман Стронгин.

Ранее сообщалось, что Нижегородская Общественная палата получила право законодательной инициативы.

Напомним, что нижегородский Облсовпроф и Общественная палата региона вместе примут участие в наблюдении за ходом выборов.

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Теги:
Выборы Общественная палата
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