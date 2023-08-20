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Общество

Вадим Булавинов принял участие в голосовании на выборах через сервис ДЭГ

10 сентября 2023 13:02  [84] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Депутат Госдумы РФ Вадим Булавинов принял участие в голосовании на выборах губернатора Нижегородской области. Он воспользовался сервисом дистанционного электронного голосования.

Депутат отметил, что уже не в первый раз голосует дистанционно.

"Для меня это удобно, достаточно рабочего компьютера и выхода в интернет. Но если бы такой возможности не было, обязательно пришёл бы на свой избирательный участок", - сказал Вадим Булавинов.

"Многие говорят о важности участия в выборах, я скажу немного иначе. Важен не сам факт участия в голосовании, важно то, почему вы идёте на избирательный участок. Решённая или не решённая личная проблема, изменения общественных мест, ремонт коммуникаций, общее впечатление о том, что происходит в вашем городе, посёлке, области в целом… Ваш голос – это ваша реакция на работу власти, это способ взаимодействия, возможность показать свою позицию.

Ваш голос – это участие в жизни нашей с вами страны! Тем более, что для удобства голосования созданы все условия. Не оставайтесь в стороне, когда речь идёт о будущем Нижегородской области", - добавил Вадим Булавинов и призвал всех жителей региона проголосовать сегодня до закрытия избирательных участков.

10 сентября в Нижегородской области стартовал третий – заключительный - день голосования. В 8:00 все избирательные участки открылись и приступили к работе. 

У жителей региона есть возможность проголосовать на выборах губернатора Нижегородской области до 20:00 часов вечера. 

Кроме того, в 23 муниципальных и городских округах проводятся 24 избирательные кампании, планируются к замещению 32 мандата.

При отсутствии возможности прийти на избирательный участок, можно подать заявление для голосования на дому: сделать это необходимо до 14:00 текущего дня.

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Теги:
Вадим Булавинов Выборы
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