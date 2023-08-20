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Бизнес

Меры поддержки пяти министерств будут доступны нижегородскому бизнесу онлайн

10 сентября 2023 15:40  [96] Бизнес

Цифровая платформа МСП.РФ дорабатывает свой функционал, чтобы представителям малого и среднего бизнеса были доступны меры поддержки пяти федеральных ведомств: Минпромторга, Минсельхоза, Минтруда, Минэкономразвития и Минцифры. В частности, будет произведена интеграция систем платформы и указанных министерств.

Онлайн-мерами поддержки на едином ресурсе смогут воспользоваться и предприниматели Нижегородской области.

Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич рассказал, что данная работа ведётся по поручению премьер-министра Михаила Мишустина. В настоящее время интерес к отечественной цифровой платформе для малого и среднего бизнеса проявили и представители дружественных России стран.

Согласно информации, ядром цифровой платформы МСП.РФ, упрощающим доступ к мерам господдержки, стал цифровой профиль предпринимателя. Совместно с Минцифры, ФНС, ЦБ РФ, Минэкономразвития было собрано более 1,2 тысячи категорий данных различных ведомств, чтобы освободить бизнес от предоставления ряда сведений.

Эти данные позволят цифровой платформе адресно подбирать подходящие меры поддержки для компаний в соответствии с условиями.

Министр экономического развития Максим Решетников уже отметил эффективность мер господдержки сектора МСП. По его словам, те, кто воспользовался финансовой поддержкой, в 6 раз реже закрывают свой бизнес в течение трёх лет, быстрее растут и платят больше налогов, по сравнению с теми компаниями, кто эту поддержку не получал.

Цифровая платформа МСП.РФ была разработана и поддерживается Минэкономразвития РФ совместно с Корпорацией МСП для повышения доступности услуг и мер поддержки для малого и среднего бизнеса. Создание и развитие платформы предусмотрено нацпроектом "МПС".

Напомним, что более 3 тысяч предпринимателей из Нижегородской области в этом году приняли участие в опросах по оценке качества государственной поддержки бизнеса. Более 90% респондентов оценили господдержку на "хорошо" и "отлично".

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Теги:
бизнес МСП Предприниматели
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