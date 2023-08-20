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Общество

101-летний ветеран ВОВ проголосовал на избирательном участке в Нижнем Новгороде

10 сентября 2023 16:55  [179] Общество

Фото: Избирательная комиссия Нижегородской области

В Советском районе Нижнего Новгорода на избирательный участок №2705 пришёл выполнить свой гражданский долг 101-летний ветеран Великой Отечественной войны Николай Фёдорович Шишкин. Об этом рассказали в Избиркоме.

В декабре Николаю Фёдоровичу исполнится 102 года. Он уже более 20 лет является Заслуженным ветераном Нижегородской области, ведёт активную общественную деятельность и работу по патриотическому воспитанию, встречается с молодёжью, выступает в школах и университетах.

"На поле боя он был примером и вёл за собой, вот и сейчас продолжает служить настоящим примером гражданской ответственности для молодёжи", - подчеркнули в Избиркоме Нижегородской области.

Напомним, явка при голосовании на избирательных участках в Нижегородской области на 15:00 10 сентября составила 45,04%.

СПРАВКА:

Николай Федорович Шишкин ушёл на фронт 19-летним юношей, прошёл всю войну. В военные годы ремонтировал и летал на бомбардировщиках Пе-2. Участвовал в боях Юго-Западного, Сталинградского, I Украинского и Донецкого фронтов. Трудовой стаж Николая Федоровича – 54 года, из них более 20 лет он посвятил Северному флоту.

Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями "За отвагу", "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.", "За трудовое отличие", юбилейными медалями.

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Теги:
Ветераны Выборы Избирком
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