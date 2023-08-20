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Политика

Представители политических партий оценили работу Общественного штаба по наблюдению за выборами в Нижнем Новгороде

10 сентября 2023 20:25  [93] Политика

Представители партий «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР посетили Общественный штаб Нижегородской области по наблюдению за выборами и поделились своим мнением о работе Ситуационного центра Общественного штаба и Центра общественного наблюдения (видеонаблюдения), сообщает пресс-служба Общественной палаты региона.

«Для оперативного реагирования на возникающие внештатные ситуации мы подписали соглашение о сотрудничестве с Общественной палатой Нижегородской области. Сейчас у нас всё проходит спокойно. Явка и интерес избирателей к выборам высокие. Сегодня увидел работу стрим-студии «НаблюдательНО» – это очень интересное решение. Понравилась видеостена, где можно отслеживать работу всех избирательных участков города и области. Очень любопытно за этим наблюдать», - сказал руководитель регионального исполнительного комитета Нижегородской области партии «Единая Россия», депутат Законодательного собрания Нижегородской области Алексей Антонов.

«Я был одним из тех, кто видел, как зарождались и начинались общественный штаб и общественный контроль. Технически, профессионально и административно все сделано на высоком уровне. Видно, как эти инструменты развиваются. Это очень хороший уровень организации общественного контроля», - подчеркнул второй секретарь областного комитета КПРФ, депутат Заксобрания Нижегородской области Роман Кабешев.

«Штаб наблюдателей организован по последнему слову техники, существует виртуальная стена, куда выводится информация. Во всех избирательных комиссиях также находятся общественные наблюдатели. В Центре общественного наблюдения за выборами можно посмотреть, что происходит в реальном времени, а также в архиве - что происходило какое-то время назад, если поступят обращения на тему незаконности проведения процедур», - отметил представитель фракции ЛДПР, депутат городской Думы г. Нижнего Новгорода Николай Чернышов.

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Теги:
Выборы Общественная палата
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