Избирательные участки закрылись в Нижегородской области в 20:00 Политика

Избирательные участки закрылись в Нижегородской области в 20:00, сообщает Облизбирком.

В сообщении говорится, что в регионе завершилось голосование на выборах, назначенных в ЕДГ 2023 на территории Нижегородской области.

Ровно в 20:00 час. все избирательные участки на территории Нижегородской области закрылись для голосования избирателей.

Участковые избирательные комиссии приступили к процедуре подсчета голосов избирателей.

Подсчет голосов избирателей начинается сразу же после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования.

На избирательных участках продолжают работать наблюдатели от политических партий, кандидатов, Общественной палаты Нижегородской области и аккредитованные представители СМИ.

Напомним, что явка избирателей на выборах губернатора Нижегородской области по состоянию на 18:00 часов - 49,85% при голосовании на избирательных участках.

Явка ДЭГ составила 86%.

Окончательные данные о количестве избирателей, принявших участие в голосовании, станут известны после завершения процедуры подсчета голосов.