Избирательные участки закрылись в Нижегородской области в 20:00, сообщает Облизбирком.
В сообщении говорится, что в регионе завершилось голосование на выборах, назначенных в ЕДГ 2023 на территории Нижегородской области.
Ровно в 20:00 час. все избирательные участки на территории Нижегородской области закрылись для голосования избирателей.
Участковые избирательные комиссии приступили к процедуре подсчета голосов избирателей.
Подсчет голосов избирателей начинается сразу же после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования.
На избирательных участках продолжают работать наблюдатели от политических партий, кандидатов, Общественной палаты Нижегородской области и аккредитованные представители СМИ.
Напомним, что явка избирателей на выборах губернатора Нижегородской области по состоянию на 18:00 часов - 49,85% при голосовании на избирательных участках.
Явка ДЭГ составила 86%.
Окончательные данные о количестве избирателей, принявших участие в голосовании, станут известны после завершения процедуры подсчета голосов.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+