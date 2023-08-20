Глеб Никитин получил почти 85% голосов избирателей на выборах нижегородского губернатора после обработки 50% протоколов Политика

Глеб Никитин получил почти 85% голосов избирателей на выборах губернатора Нижегородской области после обработки 50% протоколов.

Как сообщили в избиркоме, по предварительным данным после обработки 50% протоколов за Глеба Никитина свои голова отдали 84,48% избирателей. На втором месте – кандидат от КПРРФ Владислав Егоров, и замыкает тройку лидеров кандидат от ЛДПР Владислав Атмахов, которые набрали 9,02% голосов избирателей и 2,59% соответственно.

Ранее сообщалось, что избирательные участки закрылись в Нижегородской области в 20:00. Подсчет голосов избирателей начался сразу же после окончания времени голосования, Напомним, что он проводится без перерыва до установления итогов голосования.

На избирательных участках продолжают работать наблюдатели от политических партий, кандидатов, Общественной палаты Нижегородской области и аккредитованные представители СМИ.

Напомним также, что избирателей на выборах губернатора Нижегородской области по состоянию на 18:00 часов - 49,85% при голосовании на избирательных участках.

Явка ДЭГ составила 86%.