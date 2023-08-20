Явка избирателей, выбравших дистанционную форму голосования, составила 87% на выборах в Нижегородской области Политика

Явка избирателей, выбравших дистанционную форму голосования, составила 87% на выборах в Нижегородской области. Об этом заявила председатель избирательной комиссии региона Маргарита Красилевская.

Она отметила, что избирательные участки на территории Нижегородской области в 20.00 10 сентября закрылись, и участковые избирательные комиссии приступили к подсчету голосов.

«Явка на 18.00 при голосовании на избирательных участках составила 49,85 процента, или 1 179 459 человек», - напомнила Маргарита Красилевская, отметив, что в тройке лидеров по явке – Починковский (87,57%), Дивеевский (86,29%) и Тоншаевский (84,31%) муниципальные округа.

«Явка избирателей, выбравших дистанционную форму голосования, составила 87 процентов, что демонстрируют стабильную востребованность жителей нашего региона в данной форме голосования», - подчеркнула Маргарита Красилевская.

Она добавила, что явка избирателей на выборах губернатора области высокая.

«На избирательных участках также продолжают работать наблюдатели от политических партий, кандидатов, Общественной палаты Нижегородской области и аккредитованные представители средств массовой информации. Окончательные данные о количестве избирателей, принявших участие в голосовании, станут известны после завершения процедуры подсчета голосов», - сказала председатель избирательной комиссии Нижегородской области.

Она обратила внимание на то, что информационный центр избирательной комиссии Нижегородской области продолжает свою работу сегодня до 24.00.

Предварительные итоги по мере их установления можно будет найти в соответствующем разделе на официальном сайте избирательной комиссии Нижегородской области.