Нижегородца задержали за стрельбу по автобусной остановке

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Нижегородца задержали за стрельбу из пистолета на автобусной остановке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, сообщение о происшествии на остановке в центре Сормова поступило в полицию 10 сентября около 22:00. В результате стрельбы был поврежден остекленный остановочный павильон: у него попросту осыпались стены.
Правоохранители по горячим следам задержали 36-летнего мужчину, у которого был изъят пневматический пистолет.
В результате стрельбы никто не пострадал. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Фото: соцсети
Ранее сообщалось, что неизвестный выстрелил в пенсионера в Нижнем Новгороде во время ограбления квартиры.
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