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Происшествия

Нижегородца задержали за стрельбу по автобусной остановке

11 сентября 2023 11:07  [56] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородца задержали за стрельбу из пистолета на автобусной остановке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о происшествии на остановке в центре Сормова поступило в полицию 10 сентября около 22:00. В результате стрельбы был поврежден остекленный остановочный павильон: у него попросту осыпались стены.

Правоохранители по горячим следам задержали 36-летнего мужчину, у которого был изъят пневматический пистолет.

В результате стрельбы никто не пострадал. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Фото: соцсети

Ранее сообщалось, что неизвестный выстрелил в пенсионера в Нижнем Новгороде во время ограбления квартиры.

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Теги:
МВД Стрельба
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