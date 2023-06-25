Неизвестный выстрелил в пенсионера в Нижнем Новгороде во время ограбления квартиры Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Неизвестный выстрелил в пенсионера в Нижнем Новгороде во время ограбления квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, ночью 29 июня неизвестный вооруженный мужчина с помощью лестницы проник через открытое окно в квартиру 77-летнего жителя Автозаводского района.

Урожая оружием, он похитил два сотовых телефона, 2 тысячи рублей. В ходе ограбления пенсионер получил ранение в ногу и был впоследствии госпитализирован, а вот преступник скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 162 ч. 3 УК РФ (разбой).

Правоохранители проводят розыскные мероприятия для задержания преступника.

Ранее сообщалось, что уголовное дело завели на жителя поселка Дальнее Константиново за угрозы полицейскому пистолетом.