Жительница Первомайска перевела более 12,6 млн рублей телефонным мошенникам Происшествия

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Жительница Первомайска лишилась более 12,6 млн рублей после телефонного разговора с мошенниками. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

68-летняя пенсионерка обратилась в полицию и сообщила, что 1 сентября ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Собеседник заявил о выполнении сомнительных операций по её банковскому счёту и убедил женщину перевести сбережения на так называемые "безопасные ячейки".

Потерпевшая выполнила все указания мошенника, обналичив со своих банковских счетов в общей сложности 12 631 550 рублей и перечислила их по продиктованным реквизитам.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Специалисты ведут розыск лиц, причастных к совершению данного преступления.

Напомним, настоящий сотрудник финансовой организации, как и представитель полиции, никогда не будет просить по телефону осуществить какой-либо перевод, запрашивать по телефону данные карты, трёхзначный код карты, смс-коды.

В полиции в очередной раз напоминают нижегородцам о бдительности во время общения по телефону с незнакомыми людьми. Не следует сразу же верить озвученной информации, необходимо самому перезвонить в банк и уточнить данные.

Ранее сообщалось, что жительница Нижнего Новгорода лишилась более 13 млн рублей после телефонного разговора с мошенниками.