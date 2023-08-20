Учителям Дальнего Востока теперь доступны новые ипотечные привилегии Общество

О новых возможностях для учителей по программе дальневосточной ипотеки рассказал член правления ВТБ Святослав Островский в рамках ВЭФ-2023.

Проект приурочен к Году педагога и наставника и реализуется в рамках стратегии "семейного капитала", направленной на адресную поддержку населения. Она объединяет комплекс продуктов и сервисов, отвечающих потребностям клиентов на всех этапах жизни, предусматривает предоставление им всех необходимых финансовых и государственных услуг в удобном цифровом формате, а также дополнительных льгот от банка.

"В меняющихся экономических условиях задача банков быть не просто проводниками льготных госпрограмм, но и усиливать их собственными проектами и инициативами. Этот проект – продолжение плодотворного сотрудничества ВТБ с учебными заведениями России. На сегодняшний день мы поддерживаем более 260 ВУЗов в рамках различных программ", – прокомментировал член правления ВТБ Святослав Островский. По словам эксперта, для многих преподавателей и работников сферы образования новый проект банка станет дополнительным стимулом и возможностью улучшить свои жилищные условия.

С момента старта Дальневосточной ипотеки ВТБ выдал в регионе более 10 тысяч кредитов на сумму свыше 45 млрд рублей, из которых 7,4 млрд рублей – в январе-августе 2023 года. Средний "чек" льготного кредита в текущем году составил 5 млн рублей (+4% с начала года). Самые большие кредиты оформляют жители Сахалина (5,9 млн), меньше всего средний размер госипотеки для дальневосточников в Республике Бурятия (4,1 млн).