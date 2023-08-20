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Общество

Бабье лето пообещали синоптики нижегородцам на этой неделе

11 сентября 2023 14:57  [102] Общество

Фото: Светлана Шуга

В минувшие выходные Нижегородская область оказалась под влиянием циклона, который принёс к нам дождевые облака и прохладу. Тем не менее, сентябрь ещё продолжит радовать нижегородцев комфортными температурными значениями, а предстоящая неделя побалует настоящим бабьим летом.

В понедельник под воздействием скандинавского антициклона в облаках появятся прорехи, проглядывающее солнце начнёт снова прогревать остывший накануне воздух. И хотя утром столбики термометров показывали +5…+9°, во второй половине дня они поднимутся до +15...+18°. Ветер северо-западный, до 3 м/с, атмосферное давление в норме.

Со вторника и вплоть до пятницы мы будем наблюдать основные черты бабьего лета – сухую и тёплую погоду. По ночам воздух будет остывать до +9...+13°, а днём при переменной облачности температура будет подниматься до +19...+20°.

Синоптики не исключают, что к выходным бабье лето ненадолго споткнётся: из-за атмосферного фронта небо нахмурится и кое-где могут пройти слабые дожди, что собьёт показания термометров на пару градусов. Но затем инициативу снова перехватит погожий антициклон.

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