Бабье лето пообещали синоптики нижегородцам на этой неделе

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В минувшие выходные Нижегородская область оказалась под влиянием циклона, который принёс к нам дождевые облака и прохладу. Тем не менее, сентябрь ещё продолжит радовать нижегородцев комфортными температурными значениями, а предстоящая неделя побалует настоящим бабьим летом.
В понедельник под воздействием скандинавского антициклона в облаках появятся прорехи, проглядывающее солнце начнёт снова прогревать остывший накануне воздух. И хотя утром столбики термометров показывали +5…+9°, во второй половине дня они поднимутся до +15...+18°. Ветер северо-западный, до 3 м/с, атмосферное давление в норме.
Со вторника и вплоть до пятницы мы будем наблюдать основные черты бабьего лета – сухую и тёплую погоду. По ночам воздух будет остывать до +9...+13°, а днём при переменной облачности температура будет подниматься до +19...+20°.
Синоптики не исключают, что к выходным бабье лето ненадолго споткнётся: из-за атмосферного фронта небо нахмурится и кое-где могут пройти слабые дожди, что собьёт показания термометров на пару градусов. Но затем инициативу снова перехватит погожий антициклон.
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