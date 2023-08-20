"Биолакт" нижегородской Молочной кухни вошел в топ-100 лучших товаров России Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Кисломолочный продукт "Биолакт" производства нижегородской Молочной кухни вошел в топ-100 лучших товаров России 2022 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Как рассказал мэр, сейчас Молочная кухня ведет подготовку к производству йогурта для малышей с 8 месяцев.

Также идет разработка йогурта для детей с 3 лет. Он будет поставляться в детские сады и школы Нижнего Новгорода.

Напомним, в феврале нижегородская "Молочная кухня" начала производство мягких сыров. Они поступили в продажу в марте.

СПРАВКА:

МБУЗ "Молочная кухня" бесплатно обеспечивает маленьких нижегородцев натуральной кисломолочной продукцией - кефиром без консервантов жирностью 3,2% и творогом жирностью 10-14% пониженной кислотности, а также выдаёт сухие адаптированные молочные смеси и каши. Помимо этого, родители могут приобретать на молочно-раздаточных пунктах за свой счёт "Бифидумбактерин", "Биолакт", "Лактобактерин кисломолочный", "Бифилакт", "Сыворотку молочную" и "Настой плодов шиповника".

Молочные кухни и раздаточные пункты работают 6 дней в неделю, а в субботу родители могут получить продукты на два дня.