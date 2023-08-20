"Биолакт" нижегородской Молочной кухни вошел в топ-100 лучших товаров России

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Кисломолочный продукт "Биолакт" производства нижегородской Молочной кухни вошел в топ-100 лучших товаров России 2022 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
Как рассказал мэр, сейчас Молочная кухня ведет подготовку к производству йогурта для малышей с 8 месяцев.
Также идет разработка йогурта для детей с 3 лет. Он будет поставляться в детские сады и школы Нижнего Новгорода.
Напомним, в феврале нижегородская "Молочная кухня" начала производство мягких сыров. Они поступили в продажу в марте.
СПРАВКА:
МБУЗ "Молочная кухня" бесплатно обеспечивает маленьких нижегородцев натуральной кисломолочной продукцией - кефиром без консервантов жирностью 3,2% и творогом жирностью 10-14% пониженной кислотности, а также выдаёт сухие адаптированные молочные смеси и каши. Помимо этого, родители могут приобретать на молочно-раздаточных пунктах за свой счёт "Бифидумбактерин", "Биолакт", "Лактобактерин кисломолочный", "Бифилакт", "Сыворотку молочную" и "Настой плодов шиповника".
Молочные кухни и раздаточные пункты работают 6 дней в неделю, а в субботу родители могут получить продукты на два дня.
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