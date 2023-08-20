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Политика

Ольга Щетинина: Плюс 15% к результату 2018 года –высокая оценка большой работы, которую Глеб Никитин и его команда проделали в регионе

11 сентября 2023 17:24  [1] Политика

«Плюс 15% к результату 2018 года –высокая оценка большой работы, которую Глеб Никитин и его команда проделали в регионе», - заявила первый заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области, руководитель фракции «Единая Россия» в нижегородском парламенте Ольга Щетинина, говоря об итогах прошедших губернаторских выборов.

«Прежде всего, я хочу сказать огромное спасибо нижегородцам, которые пришли на избирательные участки или проголосовали электронно и определили будущее Нижегородской области. В этот раз явка была очень высокой – более 56 процентов избирателей отдали свой голос на выборах губернатора, что делает итоги голосования еще более убедительными», - отметила вице-спикер.

«Для меня убедительная победа действующего губернатора Нижегородской области Глеба Никитина на выборах — это подтверждение того, что нижегородцы видят и ценят позитивные изменения, которые произошли в регионе за последние пять лет. Всегда сложнее удержать победу, подтвердить свой уровень, сохранить доверие избирателей. Поэтому плюс 15 процентов к результату 2018 года – это высокая оценка большой работы, которую Глеб Никитин и его команда проделали в регионе. Развитие инфраструктуры, рост промышленного производства, благоустройство, повышение качества работы социальной сферы – всё это лишь начало того списка достижений региона, оценку которому дали нижегородцы», - продолжила первый заместитель председателя Законодательного Собрания.

«Выборы – это взгляд в будущее Нижегородской области. Его нижегородцы связывают с Глебом Никитиным и его командой. Строительство новых стаций метро и ледового дворца, IT-кампус мирового уровня, модернизация электротранспорта, благоустройство, которому предстоит добраться до каждого района – все это делает Нижегородскую область местом, где хочется жить, работать и быть счастливым», - заключила Ольга Щетинина.

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Теги:
выбор Глеб Никитин Ольга Щетинина
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