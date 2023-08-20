Фонд капремонта отремонтирует более 60 домов в Приокском районе Нижнего Новгорода Общество

фото: пресс-служба администрации Приокского района Нижнего Новгорода

Фонд капремонта отремонтирует более 60 домов в Приокском районе Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба администрации района.

В настоящее время во многих домах идет капитальный ремонт крыш, обновляются фасады, фундаменты и подвальные помещения.

Глава администрации Приокского района Нижнего Новгорода Михаил Шатилов в ходе инспекционного объезда отметил, что благодаря капитальному ремонту состояние жилого фонда значительно улучшается. В качестве примера он привел ремонтные работы в домах на проспекте Гагарина и улице Корейской, где идет ремонт крыш и ремонтируют фасады.

Стоит также отметить, что в районе идет замена лифтов в многоквартирных жилых домах. Планируется, что до конца года будет установлено 102 новых лифта в 33 многоэтажках Приокского района.

Напомним, что ранее в ходе пешего обхода глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев заявил, что на центральных улицах областного центра также вместе с Фондом капремонта будут обновлены фасады домов.