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Общество

Летом 2023 года в Нижегородской области пропали 660 человек

12 сентября 2023 10:21  [161] Общество

Фото: ПСО "Волонтер НН"

Поисково-спасательный отряд "Волонтер НН" предоставил статистику заявок о пропаже людей в Нижегородской области за лето 2023 года.

Так, в июне в отряд поступило 167 заявок о пропаже человека. 118 человек были найдены живыми, 11-ти помощь не понадобилась, 13 человек были найдены погибшими. 25 пропавших не найдены до сих пор, отметили в отряде.

В июле пропало 289 человек, из которых 242 были найдены живыми, 20-ти помощь не потребовалось, 9 человек погибли. 18 человек найдены не были.

В августе ПСО "Волонтер НН" получил 204 заявок о пропаже. 164 человека были найдены живыми, девяти помощь не потребовалось, погибшими найдены 10 человек. Не найден 21 пропавший.

Ранее сообщалось, что более 60 человек утонуло в Нижегородской области летом 2023 года.

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