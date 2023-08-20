Евгений Люлин: "Нижегородские машиностроители успешно решают задачу достижения технологического суверенитета" Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин поздравил нижегородцев с Днем машиностроителя.

"Как одна из основных отраслей экономики региона, машиностроение всегда было и остаётся драйвером развития и роста производства гражданской и оборонной продукции. Сегодня нижегородские машиностроители успешно решают задачу достижения технологического суверенитета и замещения выпавшего из-за санкций импорта.

Есть сложности с подготовкой кадров, с финансированием научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, но они решаются. Депутаты Законодательного Собрания, совместно с правительством и общественными организациями бизнеса, ведут системную работу по поддержке машиностроения, как и всей нижегородской промышленности.

Считаю, потенциал машиностроения неисчерпаем! Совместными усилиями мы обязательно добьёмся успеха. Профессионализм, ответственность и преданность своему делу специалистов машиностроения являются надежным залогом производственных побед. Желаю вам с оптимизмом смотреть в будущее, здоровья и благополучия!" - говорится в поздравлении.