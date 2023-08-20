Владельца дельталёта осудили за жёсткую посадку и травмирование женщины в Кстове Происшествия

Фото: Центральное МСУТ СКР

В Нижегородской области перед судом предстал организатор полётов на дельталёте, который оказал небезопасные услуги по перевозке пассажиров, по причине чего по неосторожности был нанесён тяжкий вред здоровью пассажиру. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального СУ на транспорте СК РФ.

Напомним, в августе 2022 года недалеко от деревни Чаглава упал мотодельтаплан Aeros, в котором находилось два человека. 58-летний мужчина и 34-летняя женщина были госпитализированы в ЦРБ Кстово.

Как установило следствие, нелегальный воздушный перевозчик на частном мотодельтаплане совершил жёсткую посадку.

Согласно информации, пилот воздушного транспорта нелегально оказывал платные услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья пассажира.

Следователи также выяснили, что обвиняемый не проходил необходимого обучения и разрешения на соответствующий вид деятельности не имел.

Мужчина при посадке совершил ошибки пилотирования, в результате которых летательный аппарат врезался в лесной массив. Пассажирке дельталёта был причинён тяжкий вред здоровью.

На жителя Кстовского района было заведено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). По ходатайству следствия на его собственность был наложен арест - с целью обеспечения возмещения причиненного ущерба.

Кстовский городской суд признал собранные следователями доказательства достаточными для вынесения приговора в отношении 60-летнего обвиняемого. Приговором суда мужчина нелегальный перевозчик виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком 1,5 года. Кроме того, потерпевшей пассажирке будет выплачена компенсация морального вреда нв размере более 860 тысяч рублей.