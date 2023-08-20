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Гражданин Узбекистана повредил манипулятором отделение полиции в Дзержинске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, ночью 12 сентября 36-летний мужчина при помощи манипулятора нанес несколько ударов по входной группе и окну отдела полиции, после чего скрылся с места происшествия.
В результате плана "Перехват" сотрудники Госавтоинспекции задержали злоумышленника с применением табельного оружия на территории Лысковского района.
В настоящее время устанавливаются мотивы мужчины. Возбуждено уголовное дело по статье 213 ч. 1 п. "а" УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с угрозой применения насилия к гражданам).В ведомстве добавили, что 35-летний мужчина находится на территории Российской Федерации законно.
Ранее сообщалось, что нижегородца задержали за стрельбу по автобусной остановке.
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