Девять несанкционированных свалок ликвидируют в Советском районе

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Ликвидация несанкционированных свалок общей площадью почти 9 тысяч кв.м. и объемом более 1 200 кубометров ведется в Советском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщил глава районной администрации Александр Иванов.
Согласно информации, свалки ликвидируются по девяти адресам, по четырем из которых работы уже завершены. Территорию очистили между домами № 29 и № 33 по проспекту Гагарина, в Анкудиновском лесопарке, под автомобильным мостом у радиорынка "Герц" на улице Генерала Ивлиева и вдоль пешеходной дорожки от дома №2а по улице Канашской до улицы Агрономической.
Сейчас работы идут за домом №36 Б по ул. Пушкина. В течение дня на территории района загружается от 12 до 20 машины со строительными и бытовыми отходами.
До конца сентября свалки ликвидируют в овраге за домом №16 по переулку Светлогорский, под автомобильным мостом между домами №16 и №8 по переулку Прудный, около дома №12а по улице Шорина, в гаражном массиве за домом №22а по улице Генерала Ивлиева.
Ранее сообщалось, что незаконно установленные гаражи сносят в Советском районе.
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