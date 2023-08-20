Александр Харламов поздравил Глеба Никитина с победой на губернаторских выборах Политика

Генеральный директор хоккейного клуба "Торпедо" Александр Харламов поздравил Глеба Никитина с победой на выборах губернатора Нижегородской области.

"Хотим поздравить Глеба Никитина, который является председателем Правления нашего клуба, с уверенной и закономерной победой на выборах Губернатора региона. При участии Глеба Сергеевича спорт и, в частности, хоккей в Нижегородской области получают большое внимание и всестороннюю поддержку. Строится новая ледовая арена, о которой так сильно мечтали болельщики, создаются условия для развития молодых игроков, улучшается инфраструктура. Желаем новых больших побед в работе на благо региона!" - сказал он.

Напомним, действующий глава региона получил поддержку 82,82% нижегородских избирателей.