Глеб Никитин получил поддержку 82,52% нижегородских избирателей Общество

Избирком Нижегородской области представил результаты обработки 100% протоколов на выборах главы региона. Согласно информации, действующий губернатор Глеб Никитин заручился поддержкой 82,82% нижегородских избирателей и сохранил свой пост на ближайшие 5 лет.

Вторую позицию занял кандидат от КПРФ Владислав Егоров (9,67%), а замыкает тройку лидеров кандидат от ЛДПР Владислав Атмахов (3,08%).

Александр Быков, баллотирующийся от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", получил 1,97% голосов, кандидат от "Гражданской силы" Илья Померанцев - 1,73%.

Явка при голосовании на избирательных участках в Нижегородской области составила 56,01%. В тройке лидеров по явке оказались Починковский (87,57%), Дивеевский (86,29%) и Тоншаевский (84,31%) муниципальные округа.

Явка избирателей, выбравших дистанционную форму голосования, составила 87%.

Напомним, 26 сентября 2017 года Глеб Никитин был назначен врио губернатора Нижегородской области, а спустя ровно год по результатам выборов вступил в должность на постоянной основе, набрав 67,75% голосов.

Стоит отметить, что за годы своего руководства чиновник внёс заметный вклад в развитие Нижегородской области и вывел её на передовые позиции по ряду показателей.