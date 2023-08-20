Глеб Никитин получил поддержку 82,52% нижегородских избирателей

Избирком Нижегородской области представил результаты обработки 100% протоколов на выборах главы региона. Согласно информации, действующий губернатор Глеб Никитин заручился поддержкой 82,82% нижегородских избирателей и сохранил свой пост на ближайшие 5 лет.
Вторую позицию занял кандидат от КПРФ Владислав Егоров (9,67%), а замыкает тройку лидеров кандидат от ЛДПР Владислав Атмахов (3,08%).
Александр Быков, баллотирующийся от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", получил 1,97% голосов, кандидат от "Гражданской силы" Илья Померанцев - 1,73%.
Явка при голосовании на избирательных участках в Нижегородской области составила 56,01%. В тройке лидеров по явке оказались Починковский (87,57%), Дивеевский (86,29%) и Тоншаевский (84,31%) муниципальные округа.
Явка избирателей, выбравших дистанционную форму голосования, составила 87%.
Напомним, 26 сентября 2017 года Глеб Никитин был назначен врио губернатора Нижегородской области, а спустя ровно год по результатам выборов вступил в должность на постоянной основе, набрав 67,75% голосов.
Стоит отметить, что за годы своего руководства чиновник внёс заметный вклад в развитие Нижегородской области и вывел её на передовые позиции по ряду показателей.
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